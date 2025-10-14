Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι

Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς αργά το απόγευμα της Τρίτης (14/10) μετέβη στη ΓΑΔΑ ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη του. Ο άνδρας, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τους δύο φερόμενους ως δράστες.

Δείτε ακόμα: Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ όταν ο εκτελεστής εισέβαλε και πυροβόλησε πέντε φορές, σκοτώνοντας επί τόπου τον ιδιοκτήτη και τον υπάλληλό του. Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών και την ανασύνθεση των γεγονότων της μοιραίας ημέρας.

Οι αστυνομικές αρχές, που τις τελευταίες ημέρες είχαν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές άρσεις και μαρτυρίες, αιφνιδιάστηκαν όταν το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο 22χρονος συνεργός, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη. Ο νεαρός φέρεται να ήταν συνεπιβάτης στο σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του, ο 22χρονος υποστήριξε ότι είχε γνωρίσει τον 68χρονο επιχειρηματία το καλοκαίρι του 2022, όταν παραθέριζε στο κάμπινγκ, και ισχυρίστηκε πως τότε είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Όπως είπε, ο επιχειρηματίας τού είχε δώσει χρήματα για να μην αποκαλύψει το περιστατικό.

Ο νεαρός ανέφερε επίσης ότι, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα, απείλησε τον επιχειρηματία δύο φορές τους τελευταίους μήνες για να του αποσπάσει μικρά χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν διηγήθηκε την ιστορία σε φίλο του, εκείνος τον παρότρυνε να οργανώσουν από κοινού μια νέα απόπειρα εκβιασμού, με στόχο –όπως ισχυρίζονται– όχι τη δολοφονία αλλά τον εκφοβισμό του θύματος.

Ο δεύτερος ύποπτος, που κατονομάζεται ως ο εκτελεστής, αρνείται κατηγορηματικά κάθε συμμετοχή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις αντικρουόμενες καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος καθενός στη στυγερή υπόθεση.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να προκύψουν νέα στοιχεία που θα ρίξουν φως στα κίνητρα και τη σχέση των δραστών με τα θύματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



