Φοινικούντα: Η διαθήκη-μυστήριο του 68χρονου – Τι άφησε σε ανιψιό και επιστάτη λίγο πριν το φονικό

Άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (5 Οκτωβρίου) μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του στη Φοινικούντα, μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ του. Η αποκάλυψη του περιεχομένου της διαθήκης έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα σε μια υπόθεση που παραμένει γεμάτη ερωτηματικά.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας, η διαθήκη είχε συνταχθεί μόλις τρεις ημέρες πριν το διπλό φονικό, στις 2 Οκτωβρίου. Στην πρώτη της φράση, ο 68χρονος αναφέρει: «Γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου» — λόγια που αποτυπώνουν φόβο για επικείμενο κίνδυνο ή απειλή.

Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, εξηγώντας πως «τον αγαπώ σαν παιδί μου, αφού από μικρός ήταν υπό την καθοδήγησή μου και ουδέποτε μου παράκουσε». Στη διαθήκη του αναφέρει ότι του κληροδοτεί το μισό κάμπινγκ, ακίνητα και μετρητά.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και κληροδότημα στον επιστάτη του, ο οποίος φέρεται να ήταν και σύντροφός του, αφήνοντάς του το μισό χωράφι που κατείχαν από κοινού με τον ανιψιό, καθώς και μέρος από τον εξοπλισμό και τις καταθέσεις του κάμπινγκ.

Σε άλλον ανιψιό του αφήνει ένα οικόπεδο, ενώ δίνει σαφείς οδηγίες για την περίπτωση που ο βασικός κληρονόμος αποφασίσει να πουλήσει την επιχείρηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα πρέπει να αποδώσει 100.000 ευρώ σε δύο συγγενείς και 200.000 ευρώ στον επιστάτη.

Η διαθήκη κλείνει με λόγια που φανερώνουν συνειδητότητα και ανησυχία:

«Αυτά επιθυμώ να αφήσω στα αγαπημένα μου πρόσωπα και να εφαρμοστούν όπως περιέγραψα, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έπραξα το σωστό και το δίκαιο. Με την παρούσα καταργώ κάθε προηγούμενη διαθήκη μου».

Το περιεχόμενο του εγγράφου αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της συνεχιζόμενης έρευνας, καθώς ενισχύει την εκτίμηση πως το θύμα ίσως είχε αντιληφθεί κάποιον επικείμενο κίνδυνο πριν από τη δολοφονία του.

