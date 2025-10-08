Φοινικούντα: «Η σφαίρα προοριζόταν για μένα» – Ο ανιψιός του θύματος περιγράφει τη στιγμή του τρόμου

Κάθε διαθέσιμο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής εξετάζουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ενώ τρεις ημέρες μετά το στυγερό έγκλημα ο δράστης παραμένει άφαντος.

Το μόνο υλικό που μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη του είναι το βίντεο με έναν άνδρα που απομακρύνεται με σκούτερ, καθώς και η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στη δολοφονία και σώθηκε από τύχη.

Στην κατάθεσή του, ο 33χρονος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν: «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα. Μπήκε μέσα και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο θείος μου του απάντησε, κι εκείνος έβγαλε το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Πιστεύω ότι η σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου».





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόπτης μάρτυρας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ κατέθεσε πως δεν αναγνώρισε τον δράστη, ούτε φάνηκε ο θείος του να τον γνωρίζει.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δράστης να μην κατάφερε να σκοτώσει τον μάρτυρα επειδή του τελείωσαν οι σφαίρες.

«Φαίνεται πως ήθελε να σκοτώσει και τους τρεις. Ίσως έριξε την τελευταία σφαίρα και μετά δεν μπορούσε να συνεχίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αντώνης Κάτσας, δήλωσε ότι η οικογένεια βιώνει το απόλυτο σοκ και δέχεται πιέσεις από φήμες που κυκλοφορούν.

«Ο άνθρωπος είχε δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν με αεροβόλο όπλο, για την οποία είχε νοσηλευτεί. Ήταν ξεκάθαρα απόπειρα δολοφονίας, αλλά η υπόθεση παρέμεινε στα χαρτιά. Από τις 7 Σεπτεμβρίου δεν έγινε τίποτα για να προστατευθεί — αν είχαν ληφθεί μέτρα, ίσως να ζούσε σήμερα», ανέφερε ο κ. Κάτσας.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο επιθέσεις, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο ο δράστης της δολοφονίας να είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε πυροβολήσει το θύμα με αεροβόλο πριν έναν μήνα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



