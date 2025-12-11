Φοινικούντα: Παρών και ηθικός αυτουργός της δολοφονίας ο αγαπημένος ανιψιός του 68χρονου

Εξήντα έξι ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τομαρά και του 61χρονου επιστάτη του μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε μια καθοριστική κίνηση: τη σύλληψη του 31χρονου ανιψιού του θύματος, ο οποίος φέρεται να είναι μεταξύ των ηθικών αυτουργών, παρά το γεγονός ότι ο θείος του τον είχε μεγαλώσει, στηρίξει οικονομικά και ορίσει στη διαθήκη ως κύριο κληρονόμο.

Η έρευνα και οι πρώτες συλλήψεις

Το διπλό έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν οι δύο άνδρες δέχτηκαν έξι πυροβολισμούς. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθησαν δύο 22χρονοι, οι οποίοι είχαν μεταβεί με μηχανάκι από την Αθήνα στη Φοινικούντα και επέστρεψαν με διαφορετικά μέσα για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ο ένας από αυτούς εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, ισχυριζόμενος ότι ήταν συνεργός και κατονομάζοντας τον δεύτερο ως τον εκτελεστή. Αμφότεροι προφυλακίστηκαν, ωστόσο οι καταθέσεις τους δεν έπεισαν τις αρχές ότι δρούσαν μόνοι τους.

Η προσοχή στρέφεται στον ανιψιό και έναν επιχειρηματία

Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ο 31χρονος ανιψιός και ένας 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας. Στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες αμέσως μετά το έγκλημα, καθώς και το γεγονός ότι οι 22χρονοι εργάζονταν στο κατάστημα του επιχειρηματία, οδήγησαν τις αρχές σε νέα τροχιά ερευνών.

Οι δύο ύποπτοι κλήθηκαν επανειλημμένα για καταθέσεις, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους.

Τελικά εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του, καθώς και για απλή συνέργεια σε τρίτο πρόσωπο. Παράλληλα, μια ακόμη ανατροπή προέκυψε από την ανάλυση των στοιχείων: ως φυσικός αυτουργός θεωρείται πλέον ο 22χρονος που αρχικά παρουσιαζόταν ως «συνεργός» και όχι ως εκτελεστής.

Η σχέση θείου – ανιψιού και η τεράστια περιουσία

Η είδηση της σύλληψης του 31χρονου δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στη Φοινικούντα. Πολλοί συγγενείς και κάτοικοι θεωρούσαν ότι το κίνητρο δύσκολα θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο στους δύο 22χρονους.

Ο ανιψιός, ο Διονύσης, ήταν ιδιαίτερα αγαπημένος του θείου του. Ο Κωνσταντίνος Τομαράς τον είχε πάρει υπό την προστασία του μετά τον θάνατο του πατέρα του, τον είχε στηρίξει οικονομικά, καλύπτοντας χρέη και προβλήματα, ενώ του είχε μεταβιβάσει εν ζωή το 49% των μετοχών του κάμπινγκ. Ο 31χρονος λάμβανε μηνιαίως περίπου 1.000 ευρώ και κυκλοφορούσε με πολυτελές κάμπριο.

Η διαθήκη του 68χρονου είναι ενδεικτική:

– το υπόλοιπο 51% του κάμπινγκ,

– το 50% της συνιδιοκτησίας σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων,

– χώροι και κτίσματα 17 στρεμμάτων,

– το 50% των καταθέσεων του επιχειρηματία.

Μια περιουσία εκατομμυρίων ευρώ που θα περιερχόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στον 31χρονο, ενώ οι λοιποί συγγενείς θα λάμβαναν μικρότερα κληρονομικά μερίδια.

Οι πωλήσεις ακινήτων που κίνησαν υποψίες

Μετά τη δολοφονία, οι αρχές παρατήρησαν ότι ο 31χρονος προχώρησε σε πωλήσεις ακινήτων που βρίσκονταν ήδη στο όνομά του — σε χαμηλές τιμές και με μεγάλη ταχύτητα. Η συμπεριφορά αυτή θεωρήθηκε προσπάθεια συγκέντρωσης ρευστού ενόψει πιθανών εξελίξεων.

Η αρχική κατάθεση του ανιψιού

Ο 31χρονος είχε παρουσιαστεί ως αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, περιγράφοντας έναν ξανθό άνδρα που πυροβόλησε τον θείο του και τον επιστάτη. Στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει ότι γλίτωσε ο ίδιος από θαύμα.

Οι αρχές, ωστόσο, θεώρησαν ότι υπήρχαν σημαντικές αντιφάσεις και κενά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



