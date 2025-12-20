Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στο διπλό φονικό

Φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στο διπλό φονικό
20 Δεκ. 2025 21:20
Pelop News

Αφού προηγήθηκε μαραθώνια απολογία που ξεπέρασε τις εννέα ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του 30χρονου που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να του παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μετάβασή του από την Αθήνα στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος του στη μεταφορά των δύο 22χρονων, καθώς φέρεται ότι το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν παραλήφθηκε από τους ίδιους σε σημείο πολύ κοντά στην οικία του.

Επέστρεψε από τη Γερμανία και παραδόθηκε
Κατά τον χρόνο έκδοσης του εντάλματος σύλληψης, στις 10 Οκτωβρίου, βρισκόταν στη Γερμανία, όπου είχε μεταβεί από τις 2 Οκτωβρίου για ταξίδι αναψυχής. Επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη μέσω Φρανκφούρτης και αφού έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση, στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου και παραδόθηκε, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή αθώος.

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς του ενώπιον των δικαστικών αρχών, αυτοί δεν κρίθηκαν πειστικοί, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Ο 30χρονος είναι ο πέμπτος που έχει προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Στη φυλακή είναι ο ανιψιός του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ένας φίλος του επιχειρηματίας και δύο 22χρονοι.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

