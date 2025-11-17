Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση άνδρες του Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα του επιχειρηματία που εργάζονταν ο 22χρονος συνεργός στο έγκλημα

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα (17/11/2025) σε νέο γύρο ερευνών με δυο συμπληρωματικές καταθέσεις και μια έφοδο σε κατάστημα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση άνδρες του Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα του επιχειρηματία που εργάζονταν ο 22χρονος συνεργός στο έγκλημα.

Μάλιστα πρόκειται για τον άνδρα στον οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αμέσως μετά την δολοφονία του θείου του.

Ο επιχειρηματίας που είχε καταθέσει στην ανακρίτρια Καλαμάτας αύριο ή τις επόμενες ημέρες θα προσέλθει στη ΓΑΔΑ για να δώσει νέα κατάθεση.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 12.30 το μεσημέρι το κατώφλι του ανακριτή Καλαμάτας πέρασε η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Η κατάθεσή της ήταν μαραθώνια καθώς βρέθηκε απέναντι από την ανακρίτρια και απάντησε στις ερωτήσεις της για περίπου επτά ώρες.

Αμέσως μετά την σκυτάλη πήρε ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατέθετε και αυτός για ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας.

Τα δυο πρόσωπα που κλήθηκαν να καταθέσουν και η επιχείρηση της Αστυνομίας το πρωί στο κατάστημα φαίνεται να προέκυψαν μετά από καινούργια δεδομένα που έχει στην διάθεσή της η ανακρίτρια.

Έτσι ζήτησε περαιτέρω διευκρινήσεις γύρω από στοιχεία ή πληροφορίες που μπορεί να έφτασαν στη διάθεσή της.

Παράλληλα οι άνδρες της ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα πραγματοποίησαν νέες έρευνες στο κάμπινγκ αλλά και στο σπίτι του θύματος.

