Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Είμαι αθώος»

Αρνείται την ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία – Στο μικροσκόπιο και τρίτο πρόσωπο

Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - «Είμαι αθώος»
15 Δεκ. 2025 16:56
Pelop News

Τέσσερις ώρες διήρκεσε η απολογία του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία τόσο του θείου του όσο και του 61χρονου επιστάτη της επιχείρησης.

Ο 33χρονος προσήλθε στο γραφείο της ανακρίτριας στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και παρέμεινε μέχρι περίπου τις 14:00, καταθέτοντας αναλυτικά τις θέσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε την αθωότητά του, επαναλαμβάνοντας όσα είχε αναφέρει τόσο κατά την αρχική του κατάθεση στη ΓΑΔΑ, όσο και στη συμπληρωματική κατάθεση που είχε δώσει στην ανακρίτρια όταν είχε κληθεί με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με κάποιο από τα πακιστανικά τηλέφωνα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκαν από τους εμπλεκόμενους στη διπλή δολοφονία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας και επιχειρηματίας, φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης φέρεται να αρνείται κάθε σχέση με τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει ασύλληπτο ακόμη ένα άτομο, το οποίο καταζητείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί στις αστυνομικές αρχές.

Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με τις αρχές να επιχειρούν να συμπληρώσουν το παζλ των ευθυνών και των εμπλεκόμενων προσώπων.

