Φοιτήτρια στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο διαμέρισμά της νεκρή!

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση

10 Νοέ. 2025 18:11
Pelop News

Στην Αλεξανδρούπολη σοκαρισμένη είναι κοινωνία καθώς σήμερα (10/11/2025) εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμα που νοίκιαζε μια 18χρονη φοιτήτρια Μοριακής Βιολογίας.

Τα μάγια, τα θαυματουργά λείψανα στην εκκλησία του youtuber ιερέα και ο επίσκοπος-ντίλερ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του e-evros, η μητέρα της νεαρής είχε να επικοινωνήσει κάποια εικοσιτετράωρα μαζί της, καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματά της.

Ανησυχώντας για εκείνη, ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη φοιτήτρια χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με καταγωγή από τη Λάρισα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.
