Τα μάγια, τα θαυματουργά λείψανα στην εκκλησία του youtuber ιερέα και ο επίσκοπος-ντίλερ

Απίστευτα όσα διαδραματίζονται! Διαθέτει τον βαθμό του επισκόπου και λειτουργούσε στον ίδιο ναό και κάτω από την επίβλεψη του youtuber ιερέα και αρχιεπισκόπου Παλαιοημερολογιτών που εμπλέκεται στο κύκλωμα ναρκωτικών.

Αττική: Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης και κάνναβης – 4 συλλήψεις

Πρόκειται για τον δεύτερο ρασοφόρο που συνελήφθη από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ στη Ρόδο, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κοκαΐνη.

Ο 46χρονος που από το χώρο του μόντελιγκ και την καθαίρεση του από την ορθόδοξη εκκλησία, εντάχθηκε στο χώρο τον παλαιοημερολογιτών κι αυτοανακηρύχθηκε το 2014 και αρχιεπίσκοπος, δεν ήταν ο μόνος γνωστός ιερέας του ναού Αγίου Παρθενίου στη Λιοσίων. Μαζί του βρίσκονταν κι άλλος ένας ρασοφόρος ο οποίος σε καθημερινή βάση βρίσκονταν στην εκκλησία κι έρχονταν σε επαφή με τους πιστούς.

Ένας 40χρονος επίσκοπος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και στους κατοίκους της περιοχής.

Ο 40χρονος ιερέας ήταν το πρώτο μέλος την εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Ρόδο. Στις 14:20 το μεσημέρι οι άνδρες της ΕΛΑΣ που τον είχαν θέσει σε στενή παρακολούθηση την ακινητοποίησαν στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου.

Οι δύο σακούλες που κρατούσε στα χέρια του περιείχαν 2,2 κιλά κοκαΐνης τα οποία θα παρέδιδε σε συνεργό του. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και στην συνέχεια συνέλαβαν και τον 46χρονο youtuber ιερέα.

Οι δύο ρασοφόροι που έκρυβαν ποσότητες από τις ναρκωτικές ουσίες εντός του ναού και στην συνέχεια τις διακινούσαν ακόμα και σε πελάτες που έβρισκαν οι ίδιοι, δρούσαν κάτω από τις εντολές της 52χρονης αρχηγού και να έκαναν μεγάλο τζίρο.

Τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου

Την ίδια ώρα όμως οι δύο ρασοφόροι και ιδιαίτερα ο 46χρονος φέρεται έχουν παραπλανήσει πολλούς πιστούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ανέφεραν μπορούσαν να λύσουν ακόμα μάγια.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια και με κάθε επισημότητα ο αρχιεπίσκοπος και ο επίσκοπος φέρνουν -όπως υποστηρίζουν- μέρος από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου.

Μάλιστα, σε όλα τα social media αναφέρεται ότι στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Παρθενίου προστάτου των καρκινοπαθών και της μαγείας «φυλάσσεται από τμημα Ιερού λειψάνου από την δεξιά χείρα του Αγίου καθώς και η θαυματουργή εικόνα».

Δικαστικός επιμελητής και κλειδαράς στην εκκλησία

Αργά το απόγευμα στην εκκλησία στην οδό Λιοσίων έφτασε δικαστικός επιμελητής μαζί με κλειδαρά καθώς όπως αποδείχθηκε ο ρασοφόρος youtuber είχε να πληρώσει ενοίκιο στη ΓΑΙΑΟΣΕ για χρονικό διάστημα που ξεπερνούσε το ένα έτος.

