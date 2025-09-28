Φωκίδα: Δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου ΦΩΤΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στη Φωκίδα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας – Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι που κινούνταν από τη Ναύπακτο προς την Ιτέα, ενώ στο άλλο βρισκόταν μία γυναίκα οδηγός, με κατεύθυνση αντίθετη. Αρχικά, φαίνεται ότι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος –πιθανώς λόγω βροχής ή διαρροής λαδιών– οδήγησε το όχημα με το ζευγάρι να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας τη σφοδρή σύγκρουση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ, Τροχαία και Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς δύο από τους τρεις επιβαίνοντες υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο ύπαρξης λαδιών στο οδόστρωμα, που μπορεί να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

