Φον Ντερ Λάιεν: Διμερείς επαφές με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας στην Αθήνα

Διμερείς επαφές με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας θα έχει στην Αθήνα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, παράλληλα με τη συμμετοχή της στη Σύνοδο των EUMED9, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.

«Αύριο η πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των EUMED9 κατόπιν πρόσκλησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θα έχει διμερείς επαφές με τον Αντρέι Πλένκοβιτς, τον Πέδρο Σάντσες και τον Μάριο Ντράγκι για την απάντηση της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή» σημειώνει ο Ερίκ Μαμέρ.

Tomorrow President @vonderleyen will attend a session of the #EUMED9 summit at the invitation of PM @kmitsotakis.

She will hold bilaterals with @AndrejPlenkovic, @sanchezcastejon & @Palazzo_Chigi PM Draghi.

Topics will focus on EU’s answer to climate change #EUGreenDeal #SOTEU.

