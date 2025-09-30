Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει έτοιμη για συνεργασία

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
30 Σεπ. 2025 9:49
Pelop News

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται θετικά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Γάζα: Οι 20 όροι για τον τερματισμό του πολέμου, η τύχη των ομήρων και η Χαμάς

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή της ειρηνευτικής πρότασης, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:32 Νικητές για 4η χρονιά οι Αυγερόπουλος / Γιαβάσης με Peugeot στο 12ο Ράλι Αιγίου
10:24 Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας
10:19 Κικίλιας: Ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
10:15 Σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ, που θα δείτε τα παιχνίδια
10:10 Daikin Promo Bus: Καινοτομία εν κινήσει στη ΔΕΘ 2025
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία
9:59 Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
9:58 Πάτρα: Σεμινάριο αυτοπροστοσαίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
9:49 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
9:49 Οι μετεωρολόγοι για την έλευση της κακοκαιρίας τύπου «Π», φέρνει και χιόνια ΧΑΡΤΕΣ
9:42 Γονικός έλεγχος από την OpenAI και ειδοποιήσεις ασφαλείας
9:33 Αμυράς: Τι αποκάλυψε το πόθεν έσχες του
9:28 Τι «λένε» τα Πόθεν Εσχες των αχαιών βουλευτών
9:23 Μαρινάκης για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος στην εργαλειοποίηση»
9:14 Λατινοπούλου: «Χυδαίο» να να εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι για ψηφαλάκια
9:10 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Κάλεσμα στην αυριανή πανελλαδική απεργία
9:06 Πάτρα: Ανοικτά για τους μαθητές τα κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
8:58 Από τι πέθανε τελικά η Μαρίσσα Λαιμού, τι καταγγέλει η οικογένεια
8:54 Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ