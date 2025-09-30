Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται θετικά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

Γάζα: Οι 20 όροι για τον τερματισμό του πολέμου, η τύχη των ομήρων και η Χαμάς

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή της ειρηνευτικής πρότασης, εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



