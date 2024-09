Oι ανακοινώσεις της Φον ντερ Λάιεν για Κομισιόν: Ανακοινώνει τους νέους Επιτρόπους – Ποιο χαρτοφυλάκιο πήρε ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας της των Επιτρόπων.

Αργά χθες το βράδυ η νέα Κομισιόν της Φον ντερ Λάιεν έλαβε το πολυαναμενόμενο – αλλά ακόμη άτυπο – πράσινο φως από την πλειοψηφία των ευρωομάδων. Χαλαρή, αλλά με τη συνήθη επιφυλακτικότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποχώρησε από το κτίριο της Ευρωβουλής περιοριζόμενη σε ένα γενικόλογο «θα δούμε» ως απάντηση στους δημοσιογράφους που την ρωτούσαν για τα αποκαλυπτήρια σήμερα του τιμ της.

Και πριν από λίγο με μήνυμά του ο επικεφαλής εκπρόσωπός της Ερίκ Μαμέρ ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι «Η Πρόεδρος @Vonderleyen θα παρουσιάσει την πρότασή της για το νέο κολλέγιο (σ.σ.των Επιτρόπων) σήμερα το πρωί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τη συνάντησή της με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

📣 President @vonderleyen will present her proposal for the new College this morning to the media.

The press conference will take place shortly after her meeting with the presidents of political groups of the European Parliament.

Watch on @EC_AVService.

— Eric Mamer (@MamerEric) September 17, 2024