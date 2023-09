Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: 10χρονος διασώθηκε αφού γαντζώθηκε σε δέντρο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι φονικές πλημμύρες στην Ισπανία κόστισαν τη ζωή τουλάχιστον σε πέντε ανθρώπους, με τις καταστροφές να είναι ανυπολόγιστες μέχρι στιγμής στο κεντρικό μέρος της χώρας.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες του BBC, ένα 10χρονο αγόρι από την Ισπανία διασώθηκε αφού γαντζώθηκε σε ένα δέντρο για τουλάχιστον οκτώ ώρες για να γλιτώσει από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Η οικογένεια του αγοριού έμενε στο εξοχικό τους στην Aldea del Fresno, δυτικά της Μαδρίτης, όταν η καταιγίδα χτύπησε την Κυριακή (3/9). Θορυβημένοι από τις αστραπιαίες πλημμύρες, ανέβηκαν στο αυτοκίνητό τους αργά το ίδιο βράδυ, αλλά σύντομα παρασύρθηκαν από τον χείμαρρο. Το αγόρι βρέθηκε ζωντανό το επόμενο πρωί έχοντας υποθερμία, όπως και η μητέρα και η αδελφή του. Ο πατέρας του παιδιού εξακολουθεί να αγνοείται.

Andy Vermaut shares:Spain floods: Boy survives by clinging to tree overnight: The 10-year-old climbed on to a tree after his family’s car was swept into a river by deadly floods. Thank you https://t.co/8ut5cRfaix pic.twitter.com/50QkPrKa6I

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 5, 2023