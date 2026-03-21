Φονική χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην Ιταλία, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ιταλία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στη Βαλ Ριντάνα.

Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν

Είκοσι πέντε άτομα από διάφορες ομάδες πεζοπορίας βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της τραγωδίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι ελικόπτερα και περίπου 80 διασώστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο αγνοείται.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μεγάλη χιονοστιβάδα στο Μόντε Νεβόζο. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι, στο πιο σοβαρό ορειβατικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών στο Νότιο Τιρόλο.

