Φονική έκρηξη Βιολάντα: Σήμερα στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης, νέα ΒΙΝΤΕΟ – Παραλείψεις και αδήλωτες εγκαταστάσεις και σε άλλα εργοστάσια

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων θα παρουσιαστεί σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Η έκρηξη, που προκλήθηκε από διαρροή προπανίου λόγω σάπιου σωλήνα, στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες και τραυμάτισε άλλους οκτώ.

Παράλληλα, οι έλεγχοι των Αρχών επεκτείνονται στα άλλα δύο εργοστάσια του ομίλου, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων και στο Μακρυχώρι Λάρισας, όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες σε θέματα πυρασφάλειας και αδειοδότησης.

Στο εργοστάσιο της Λάρισας εντοπίστηκε «αποθήκη-φάντασμα» υπόγεια έκτασης 300-400 τ.μ., η οποία δεν αναφέρεται ούτε στη μελέτη πυρασφάλειας ούτε στα πολεοδομικά σχέδια, ενώ απουσιάζουν εντελώς μέτρα πυρασφάλειας. Παρόμοια κρυφή αποθήκη υπήρχε και στο εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου μετατράπηκε σε χώρο αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών.

Στο εργοστάσιο της Φαρκαδόνας (δεύτερο στα Τρίκαλα), που έχει ήδη τεθεί σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω άμεσου κινδύνου για εργαζόμενους και εγκαταστάσεις, διαπιστώθηκαν:

Αδήλωτη επέκταση 1.500 τ.μ. χωρίς αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας.

Τέσσερις δεξαμενές αερίου αντί για δύο που αναφέρονται στη μελέτη.

Κρυφές θαμμένες σωληνώσεις και δεξαμενές.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχουν καταγράψει σωρεία επικίνδυνων παραλείψεων και αμελειών σε όλα τα εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων κρυφών αποθηκών και δεξαμενών, πιθανώς για μείωση δηλωμένων τετραγωνικών και κόστους εξοπλισμού πυρασφάλειας. Τα ευρήματα οδηγούν προς ανάκληση λειτουργίας και του τρίτου εργοστασίου στη Λάρισα.

Νέα βίντεο από κάμερες γειτονικής επιχείρησης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνουν την ισχύ της έκρηξης (ισοδύναμη με περίπου 185 κιλά TNT), με φλεγόμενα αντικείμενα να εκτοξεύονται και την εικόνα να «ασπρίζει» από το ωστικό κύμα. Ο φύλακας του εργοστασίου γλίτωσε από θαύμα κατά την περιπολία του κοντά στις δεξαμενές, εκτινασσόμενος από το κύμα, ενώ άκουσε φωνές από τον χώρο παραγωγής.





Παρά τις εξελίξεις, 256 εργαζόμενοι της εταιρείας εξέδωσαν ανακοίνωση στήριξης προς τον ιδιοκτήτη, χαρακτηρίζοντάς τον «συνοδοιπόρο» και «άνθρωπο με ανοιχτή πόρτα», ενώ τονίζουν ότι η νομική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη και ότι η δημόσια εικόνα δεν ταυτίζεται με την καθημερινή εμπειρία τους.

