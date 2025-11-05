Φονικό Φοινικούντα: Εκ νέου για κατάθεση ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Μία ακόμη πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός του 68χρονου δολοφονηθέντος στο κάμπινγκ, στη Φοινικούντα.

05 Νοέ. 2025 9:14
Pelop News

Για ακόμη μία φορά ο 33χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προσήλθε για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανιψιός – αυτόπτης μάρτυρας του διπλού εγκλήματος χθες το πρωί Τρίτη 4/11/2025, κατέθεσε ενώπιον των Αρχών, με την κατάθεση του να είναι πολύωρη.

Στο «μικροσκόπιο» οι κλήσεις

Έχει ήδη γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι Αρχές θέλουν να δουν κατά πόσο συμβαδίζουν τα νέα ευρήματα με τις καταθέσεις και τα λεγόμενα των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί για την υπόθεση

Έτσι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει όλες οι κλήσεις από τα «πακιστανικά κινητά» και όχι μόνο.

Παράλληλα ερευνάται και η εμπλοκή ενός ακόμη προσώπου, το οποίο φέρεται να είναι συνεργός ή και ηθικός αυτουργός της υπόθεσης δολοφονίας.
