Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη

Κοινή η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, δεν υπήρξε επιβολή οποιουδήποτε περιοριστικού όρου

Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
27 Φεβ. 2026 20:21
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες για πάνω από 7 ώρες κατέθεταν στα δικαστήρια Καλαμάτας η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 30χρονος φίλος του που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία για το διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Εκβιασμός για ένα like από ανήλικο και τον αδελφό του, που χτύπησαν και εκβίαζαν 15χρονο

Όπως αναφέρει η δικογραφία, οι δυο τους φέρεται να επέβαιναν σε όχημα μπροστά από εκείνο του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του θείου του αλλά και του επιστάτη, το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Όπως φαίνεται, συνόδευαν το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο της για πάνω από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος κατέθετε για περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ σε όλα τα ερωτήματα που τους τέθηκαν.

Με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε περιοριστικού όρου.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας να συνεχίζει την έρευνα για τη διπλή δολοφονία.

Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων αιτήθηκαν τον διαχωρισμό της υπόθεσής τους και την εκδίκασή της αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο, αντί να συνεκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σύνολο της δικογραφίας παραμένει υπό αξιολόγηση από τις δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ