Φονικό στην Μακρυνεία: Από φίλοι κατέληξαν αντίπαλοι, φόβοι για άνοιγμα βεντέτας- Τι λένε κάτοικοι για τη δολοφονία του προέδρου Λιθοβουνίου

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι των κοινοτήτων Λιθοβουνίου και Μεσαρίστων στην Αιτωλοακαρνανία, μετά τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου. Δράστης φέρεται ένας 44χρονος άνδρας, με τον οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, διατηρούσαν επί χρόνια φιλικές σχέσεις που όμως τον τελευταίο καιρό είχαν διαρραγεί.

Ο φόβος για ενδεχόμενες νέες εντάσεις ή ακόμη και εκδήλωση βεντέτας παραμένει διάχυτος στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας, με στόχο την αποτροπή οποιουδήποτε επεισοδίου και τη διασφάλιση της τάξης

Η θέση της ΕΛΑΣ για το φονικό στη Μακρυνεία

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και να τον πυροβόλησε τρεις φορές, με αποτέλεσμα το όχημα του 51χρονου να εκτραπεί και να καταλήξει σε γκρεμό. Μετά το περιστατικό, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές και παραδόθηκε, παραδίδοντας και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Κατά την κατάθεσή του, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι αντιλήφθηκε πως το θύμα τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του και ότι, τη στιγμή της συνάντησης, είδε τον 51χρονο να τον σημαδεύει μέσα από το όχημα. Όπως υποστήριξε, φοβήθηκε για τη ζωή του και πυροβόλησε πρώτος.

Μέσα στο όχημα του θύματος εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Η Αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι, σημειώνοντας ότι οι δύο άνδρες ήταν φίλοι για πολλά χρόνια, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο υπήρχε ένταση και ρήξη στη σχέση τους. Όπως αναφέρουν, είχαν προηγηθεί διαφωνίες και επεισόδια που είχαν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, φίλοι και συγγενείς του θύματος κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην οικογένειά του, ο οποίος στήριζε τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, αναζητώντας απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

