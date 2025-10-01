Φονικός σεισμός: Στους 69 οι νεκροί στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του φονικού σεισμού 6,9 ρίχτερ που κατεγράφει στις Φιλιππίνες, με τους νεκρούς ν’ ανέρχονται σε 69. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

«Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έφτασε τους 69», δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τη δική τους «μάχη» αναζητώντας ανθρώπους στα συντρίμμια.

