Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για το «φορολογικό διαζύγιο»

Ανοικτή έως τις 2 Μαρτίου 2026 (Δευτέρα) παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για γνωστοποίηση επιλογής υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης (για το φορολογικό έτος 2025). Όσοι σύζυγοι επιθυμούν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις Ε1 για το 2026 πρέπει να μπουν στην εφαρμογή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Η επιλογή ενός συζύγου είναι δεσμευτική και για τον άλλο. Αν δεν γνωστοποιηθεί τίποτα έως τις 2/3, οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση κανονικά.

Ποιοι δεν χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα

Όσοι είχαν επιλέξει χωριστές δηλώσεις και για το 2025 και εξακολουθούν να το επιθυμούν (και υφίσταται ο γάμος), δεν χρειάζεται να ξαναμπουν – η επιλογή παραμένει. Πρέπει να μπουν μόνο αν θέλουν να ανακαλέσουν την επιλογή.

Κύρια σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι σύζυγοι πριν αποφασίσουν (σύμφωνα με ΑΑΔΕ)

Τεκμήρια διαβίωσης & απόκτησης → Δεν υπάρχει πλέον «οικογενειακό εισόδημα». Κάθε σύζυγος καλύπτει τα δικά του τεκμήρια ατομικά. Δεν μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα του άλλου για ανάλωση κεφαλαίου.

→ Δεν υπάρχει πλέον «οικογενειακό εισόδημα». Κάθε σύζυγος καλύπτει τα δικά του τεκμήρια ατομικά. Δεν μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα του άλλου για ανάλωση κεφαλαίου. Αποδείξεις → Δεν μεταφέρονται μεταξύ συζύγων. Όποιος δεν καλύπτει το 30% του εισοδήματός του με αποδείξεις, επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς.

→ Δεν μεταφέρονται μεταξύ συζύγων. Όποιος δεν καλύπτει το 30% του εισοδήματός του με αποδείξεις, επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς. Επιδόματα → Η χορήγηση κοινωνικών & προνοιακών επιδομάτων δεν επηρεάζεται .

→ Η χορήγηση κοινωνικών & προνοιακών επιδομάτων . Κύρια κατοικία → Κάθε σύζυγος συμπληρώνει το δικό του ποσοστό ιδιοκτησίας / μίσθωσης / δωρεάν παραχώρησης. Αν κάποιος δεν έχει καθόλου ποσοστό, συμπληρώνει «συνοίκηση με σύζυγο».

→ Κάθε σύζυγος συμπληρώνει το δικό του ποσοστό ιδιοκτησίας / μίσθωσης / δωρεάν παραχώρησης. Αν κάποιος δεν έχει καθόλου ποσοστό, συμπληρώνει «συνοίκηση με σύζυγο». Τέκνα → Τα κοινά τέκνα (και αναγνωρισμένα) δηλώνονται ως εξαρτώμενα και από τους δύο γονείς.

→ Τα κοινά τέκνα (και αναγνωρισμένα) δηλώνονται ως εξαρτώμενα και από τους δύο γονείς. Εισόδημα ανήλικου τέκνου → Προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν.

→ Προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με το υψηλότερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν. Ληξιπρόθεσμες οφειλές → Οι οφειλές του ενός δεν εμποδίζουν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλο.

→ Οι οφειλές του ενός δεν εμποδίζουν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον άλλο. Διαφορετική φορολογική κατοικία → Δεν απαιτείται γνωστοποίηση – ήδη προβλέπεται χωριστή φορολογική αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται η γνωστοποίηση

Μέσω της πλατφόρμας www.aade.gr → Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης. Μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σύζυγο (ή και τους δύο) με τους κωδικούς Taxisnet του, ή από εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό.

Οδηγός ΑΑΔΕ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η ΑΑΔΕ, εξέδωσε «οδηγό» με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του θέματος:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποιήσω την επιλογή μου να υποβάλω χωριστή δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής: Φ.Ε.);

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή → Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης, είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

2. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε., εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί, τι θα συμβεί;

Στην περίπτωση αυτή οι σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

3. Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων, θα γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων και βεβαίωση στο όνομα του συζύγου;

Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

4. Επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων στις χωριστές δηλώσεις συζύγων;

Όχι, δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε. από τους συζύγους.

5. Είναι απαραίτητο να υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

6. Πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

7. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων Φ.Ε., πώς δηλώνεται στο Ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης;

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

9. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανήλικου τέκνου που προέρχεται από τον κοινό γάμο στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. όταν αυτό δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Ε.;

Το εισόδημα του ανήλικου τέκνου, που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων;

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

11. Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

12. Ποια είναι η προθεσμία γνωστοποίησης της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης Φ.Ε. συζύγων;

Για κάθε φορολογικό έτος, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης (σ.σ. ειδικά για φέτος είναι η 2α Μαρτίου)

13. Μετά την ημερομηνία αυτή η επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. μπορεί να ανακληθεί;

Η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία.

14. Ποιος από τους συζύγους μπορεί να γνωστοποιήσει την επιλογή για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε.;

Οποιοσδήποτε από τους συζύγους ή και οι δύο.

15. Πρέπει η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης Φ.Ε. να γίνει μέχρι τις 2 Μαρτίου;

Όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, για το τρέχον φορολογικό έτος, θα χρειαστεί να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εφόσον υφίσταται η έγγαμη σχέση, μέχρι την 2α Μαρτίου, μόνο εφόσον επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης σε κάποιο έτος, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά για το έτος αυτό, από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων, μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία.

16. Πρόκειται να τελέσω γάμο εντός του έτους υποβολής της δήλωσης Φ.Ε.. Μπορώ να υποβάλω χωριστή δήλωση Φ.Ε.;

Από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Συνεπώς, εκ του νόμου, θα υποβάλλετε τη δήλωσή σας ως υπόχρεος χωρίς στοιχεία συζύγου. Η γνωστοποίηση υποβολής χωριστής δήλωσης, θα είναι δυνατή για το φορολογικό έτος εντός του οποίου τελέστηκε ο γάμος.

17. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων Φ.Ε.;

Όχι, καθόσον για τα ΜΣΣ εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

18. Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις Φ.Ε.;

Ναι. Εφόσον η σύζυγος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, οφείλει να αποκτήσει προκειμένου να υποβάλει τη δική της δήλωση.

