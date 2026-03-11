Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει για συζύγους, ανήλικους, κληρονόμους και κατοίκους εξωτερικού

Με αλλαγές στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαδικασία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζει τόσο το χρονικό πλαίσιο όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν φέτος φορολογούμενοι, λογιστές και ειδικές κατηγορίες υπόχρεων.

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου. Για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου.

Στην ίδια ψηφιακή διαδρομή θα κατατίθενται και οι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη από το 2020 και μετά. Εξαίρεση προβλέπεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών ποσών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η φορολογική διοίκηση.

Πότε προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή

Αν και ο βασικός κανόνας είναι η ηλεκτρονική κατάθεση μέσω myAADE, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αποδεδειγμένη τεχνική αδυναμία ή πραγματική αντικειμενική αδυναμία χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η υποβολή μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», με αποστολή σαρωμένων εγγράφων και δικαιολογητικών, με συστημένη επιστολή ή courier, αλλά και με φυσική κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού επίσκεψης για όσους χρειαστεί να εξυπηρετηθούν με αυτόν τον τρόπο.

Υποβολή από λογιστή και ειδικές παρατάσεις

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους προσωπικούς τους κωδικούς είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή ή λογιστικό γραφείο. Η σχετική εξουσιοδότηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το myAADE και καλύπτει τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις σοβαρής αδυναμίας του λογιστή. Αν λογιστής ή φοροτεχνικός νοσηλευτεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες λόγω ασθένειας ή τοκετού, οι προθεσμίες για τις δηλώσεις του ίδιου και των πελατών του μπορεί να παραταθούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση θανάτου λογιστή, οι σχετικές προθεσμίες μεταφέρονται έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα του θανάτου.

Τι ισχύει για συζύγους και σύμφωνα συμβίωσης

Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, οι σύζυγοι υποβάλλουν κατ’ αρχήν κοινή δήλωση, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια. Παρότι η δήλωση είναι κοινή, η εκκαθάριση γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου.

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του ενός δεν συμψηφίζεται με χρεωστικό ποσό του άλλου. Αν και οι δύο δικαιούνται επιστροφή, αυτή αποδίδεται χωριστά στον καθένα.

Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα χωριστής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί σχετική επιλογή έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής. Η επιλογή αυτή δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος εφαρμογής της και συνεχίζει να ισχύει και για τα επόμενα φορολογικά έτη, εκτός αν ανακληθεί εγκαίρως.

Χωριστή δήλωση υποβάλλεται επίσης χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην ειδική εφαρμογή όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή όταν ένας από τους δύο συζύγους τελεί σε πτώχευση ή δικαστική συμπαράσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου.

Ανάλογο πλαίσιο ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα οποία μπορούν, εφόσον έχει ενημερωθεί το Μητρώο, να υποβάλουν κοινή δήλωση με την ίδια φορολογική αντιμετώπιση που ισχύει και για τους έγγαμους.

Τι προβλέπεται για κατοίκους εξωτερικού

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσα στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τους κατοίκους Ελλάδας.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό μέσα στο 2025. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέσα στο φορολογικό έτος και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις αποβιωσάντων

Για τα εισοδήματα που απέκτησε αποβιώσας μέσα στο 2025 έως την ημερομηνία θανάτου του, τη δήλωση αναλαμβάνουν να υποβάλουν οι νόμιμοι κληρονόμοι του, ηλεκτρονικά μέσω myAADE, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πριν από την υποβολή, πρέπει να έχει προηγηθεί η ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων, είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι ισχύει για ανήλικα τέκνα

Στις περιπτώσεις όπου ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση αλλά παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα από ακίνητα, τα ποσά αυτά αναγράφονται στη δήλωση του γονέα που θεωρείται υπόχρεος.

Αν απαιτείται η υποβολή εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, τότε η δήλωση του γονέα μαζί με το Ε3 του ανηλίκου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που παραλαμβάνει τη δήλωση.

Τι γίνεται σε περίπτωση πτώχευσης

Σε περίπτωση πτώχευσης προβλέπεται η υποβολή δύο ξεχωριστών δηλώσεων. Η πρώτη υποβάλλεται από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ενώ η δεύτερη υποβάλλεται από τον ίδιο τον πτωχό για τυχόν εισοδήματα που προέρχονται από μη πτωχευτική περιουσία, μέσω myAADE.

Δηλώσεις με επιφύλαξη και δικαιολογητικά

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος οφείλει μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν μέσα στην προθεσμία, η δήλωση εκκαθαρίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη. Η φορολογική διοίκηση διευκρινίζει ακόμη ότι η επιφύλαξη δεν αναστέλλει την είσπραξη του φόρου.

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία, όταν απαιτούνται έντυπα Ε2 και Ε3, αυτά συμπληρώνονται πρώτα και ακολουθεί το έντυπο Ε1.

Οι βασικές αλλαγές στα έντυπα Ε1 και Ε3

Το νέο έντυπο Ε1 διατηρεί τον βασικό μηχανισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως τον παρουσιάζει πλέον πιο αναλυτικά. Περιλαμβάνει σαφέστερη εικόνα για τις εξαιρέσεις, τις μειώσεις, τα ποσά που περιορίζουν το ελάχιστο εισόδημα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός με βάση τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας, τις τριετίες, τον κατώτατο μισθό, τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών.

Παράλληλα, γίνονται επιμέρους προσαρμογές σε συγκεκριμένα πεδία. Για παράδειγμα, η αναφορά για τους συνταξιούχους μεταφέρεται πλέον σε όσους έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1960, αντί για όσους είχαν γεννηθεί έως το τέλος του 1959, ενώ αλλάζει και το χρονικό σημείο που αφορά την πρώτη έναρξη δραστηριότητας.

Στο ίδιο έντυπο αποτυπώνεται αναλυτικότερα και η ειδική μείωση για επαγγελματίες που έχουν κύρια κατοικία και επιχειρηματική δραστηριότητα σε μικρούς οικισμούς, παραμεθόριες περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, στον Έβρο, σε συγκεκριμένους δήμους της Βόρειας Ελλάδας και σε νησιά με μικρό πληθυσμό.

Όσον αφορά το Ε3, η ΑΑΔΕ συνεχίζει να δίνει έμφαση στη συλλογή πιο οργανωμένων και στοχευμένων δεδομένων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις συναλλαγές τους. Στο νέο έντυπο παραμένουν τα πεδία που αφορούν ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, επαγγελματικούς λογαριασμούς, POS, TID και παρόχους εκκαθάρισης πληρωμών, δείχνοντας ότι ο ψηφιακός έλεγχος των συναλλαγών παραμένει στο επίκεντρο.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αποτύπωση ειδικών φορολογικών καθεστώτων και διατηρούνται κωδικοί που συνδέονται με αναπτυξιακές εκπτώσεις, ηλεκτρονική τιμολόγηση, προσαυξημένες αποσβέσεις, συνεργασίες και άλλες ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις.

Πιο αναλυτικό το νέο εκκαθαριστικό

Αλλαγές υπάρχουν και στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, δηλαδή στο εκκαθαριστικό που αναρτά η ΑΑΔΕ. Σε σχέση με πέρυσι, η νέα μορφή είναι πιο αναλυτική και περιλαμβάνει όχι μόνο τη συνοπτική εικόνα της εκκαθάρισης, αλλά και πληρέστερη ανάλυση των εισοδημάτων, αναφορά σε κωδικούς και ποσά του Ε1, καθώς και επιπλέον στοιχεία όπως αριθμό ειδοποίησης, αριθμό χρηματικού καταλόγου και αριθμό πιστωτικής κατάστασης όπου απαιτείται.

Στο νέο εκκαθαριστικό επισημαίνεται επίσης ρητά ότι, εφόσον ο φορολογούμενος αμφισβητεί την πράξη, πρέπει εντός 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, καθώς η απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δεν γίνεται δεκτή.

