«Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Εντυπωσιακή ποσότητα ναρκωτικών, βάρους 353 κιλών και 19 γραμμαρίων κάνναβης, εντόπισαν οι λιμενικοί της Ηγουμενίτσας σε νταλίκα που είχε φτάσει από την Ιταλία το βράδυ της Πέμπτης. Ο 58χρονος οδηγός του οχήματος, αλλοδαπός υπήκοος, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ η υπόθεση αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς ναρκωτικών με διεθνείς διασυνδέσεις.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες κάνναβης τοποθετημένες επιμελώς πάνω σε παλέτες, αναμεμειγμένες με νόμιμο εμπόρευμα, ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό. Σύμφωνα με την προανάκριση, το φορτίο είχε παραληφθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στην Ισπανία και μεταφέρθηκε οδικώς και ακτοπλοϊκώς έως την Ελλάδα.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τον ρόλο του συντονιστή στη φόρτωση και μεταφορά των ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση των Αρχών, κατασχέθηκαν:

353 κιλά και 19 γραμμάρια κάνναβης

ο τράκτορας και το επικαθήμενο

6.230 ευρώ

δύο κινητά τηλέφωνα

και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη μεταφορά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό συνεργών και τη διαλεύκανση του δικτύου μεταφοράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



