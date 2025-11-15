«Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Στα χέρια των Αρχών κατέληξε 58χρονος αλλοδαπός που προσπάθησε να περάσει από την Ηγουμενίτσα πάνω από 350 κιλά κάνναβης, κρυμμένα ανάμεσα σε νόμιμο φορτίο. Οι ποσότητες είχαν ξεκινήσει από την Ισπανία και έφτασαν ακτοπλοϊκά στη χώρα μας μέσω Ιταλίας.

15 Νοέ. 2025 21:24
Pelop News

Εντυπωσιακή ποσότητα ναρκωτικών, βάρους 353 κιλών και 19 γραμμαρίων κάνναβης, εντόπισαν οι λιμενικοί της Ηγουμενίτσας σε νταλίκα που είχε φτάσει από την Ιταλία το βράδυ της Πέμπτης. Ο 58χρονος οδηγός του οχήματος, αλλοδαπός υπήκοος, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ η υπόθεση αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς ναρκωτικών με διεθνείς διασυνδέσεις.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες κάνναβης τοποθετημένες επιμελώς πάνω σε παλέτες, αναμεμειγμένες με νόμιμο εμπόρευμα, ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό. Σύμφωνα με την προανάκριση, το φορτίο είχε παραληφθεί το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στην Ισπανία και μεταφέρθηκε οδικώς και ακτοπλοϊκώς έως την Ελλάδα.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τον ρόλο του συντονιστή στη φόρτωση και μεταφορά των ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση των Αρχών, κατασχέθηκαν:

  • 353 κιλά και 19 γραμμάρια κάνναβης
  • ο τράκτορας και το επικαθήμενο
  • 6.230 ευρώ
  • δύο κινητά τηλέφωνα
  • και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη μεταφορά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό συνεργών και τη διαλεύκανση του δικτύου μεταφοράς.

