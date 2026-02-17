Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα
Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο, στην Πάτρα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 17/02/2026, και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στην Πάτρα. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 17, 2026
