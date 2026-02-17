Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα

Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκδήλωση φωτιάς σε αυτοκίνητο, στην Πάτρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα Τρίτη 17/02/2026, και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στην Πάτρα. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 17, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



