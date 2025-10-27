Φωτιά σε αντιπροσωπεία στη Νέα Χαλκηδόνα: Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών που έριξαν μπουκάλια με βενζίνη ΒΙΝΤΕΟ

Οι τρεις μαυροντυμένοι δράστες με κουκούλες, που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, έδρασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πετώντας μπουκάλια με βενζίνη προς τα σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκαλώντας πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον δεύτερο όροφο της διπλανής πολυκατοικίας, ενώ η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για την κατάσβεση.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής αναζητούν τους τρεις μαυροντυμένους άνδρες με κουκούλες που κατέγραψε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν πεζοί από την οδό Θεσσαλονίκης προς την είσοδο της αντιπροσωπείας.

Αρχικά πέταξαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο μπροστά από την έκθεση και στη συνέχεια έριξαν τα υπόλοιπα στο διπλανό πάρκινγκ, όπου ήταν παρκαρισμένα περισσότερα οχήματα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, πυκνοί καπνοί και φλόγες τύλιξαν τον χώρο, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Το protothema.gr δημοσίευσε βίντεο-ντοκουμέντα και φωτογραφίες από το σημείο, όπου διακρίνονται τα πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας δίπλα στην αντιπροσωπεία.

Από την επίθεση πέντε αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς και άλλα τέσσερα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με έμφαση σε πιθανό εγκληματικό ή εκφοβιστικό κίνητρο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έχει τεθεί υπό ψηφιακή ανάλυση, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες μέσα από τις κινήσεις και τη διαδρομή διαφυγής τους.

