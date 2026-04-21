Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
21 Απρ. 2026 14:50
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (21/04) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδας, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Λέπρεο Ηλείας.

Σύμφωνα με το ilialive, η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της και να αποφευχθεί απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, που συνδράμουν στην κατάσβεση σε δύσβατα σημεία της περιοχής. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Σημαντική είναι και η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ έχουν τεθεί στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων, διευκολύνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι στην περιοχή αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πορεία του πύρινου μετώπου.

