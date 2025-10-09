Φωτιά σε δύο σκάφη στη μαρίνα Αραχωβιτίκων

Δύο σκάφη που βρίσκονταν στη μαρίνα των Αραχωβιτίκων τυλίχθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στις φλόγες. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δυο σκάφη στην μαρίνα Αραχωβίτικων στην #Πάτρα.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 9, 2025

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

