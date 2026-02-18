Φωτιά σε επιχείρηση στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11:03.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο του αλουμινίου, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό τυχόν επέκτασής της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές.

