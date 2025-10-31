Φωτιά σε γνωστό καφέ στη Λεωφόρο Νίκης: Πυκνοί καπνοί σκέπασαν το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης

Γύρω στις 2 το μεσημέρι, φλόγες τύλιξαν γνωστό καφέ–εστιατόριο στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, προκαλώντας πανικό σε εργαζόμενους και περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα καταστήματα.

Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί σε μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Νίκης διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

