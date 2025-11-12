Φωτιά σε ΙΧ και εντοπισμός χειροβομβίδας στη Νίκαια, σε ποιον ανήκει το όχημα

Συναγερμός στην Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης 12/11/2025, μετά από φωτιά σε αυτοκίνητο και εντοπισμό χειροβομβίδας, στη Νίκαια.

Φωτιά σε ΙΧ και εντοπισμός χειροβομβίδας στη Νίκαια, σε ποιον ανήκει το όχημα
12 Νοέ. 2025 8:03
Pelop News

Δυο «περίεργα» περιστατικά με φωτιά σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου και εντοπισμό χειροβομβίδας σε αυλή σπιτίου, στη Νίκαια, ερευνά η Αστυνομία.

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 12/11/2025 στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

