Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε ΙΧ στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Η πυρκαγιά οδήγησε στο κλείσιμο των δύο δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κίνηση και αυξημένες καθυστερήσεις, καθώς η ροή των οχημάτων περιορίστηκε σημαντικά.

Η Αττική Οδός ενημέρωσε τους οδηγούς να αναμένουν επιβράδυνση στο συγκεκριμένο τμήμα, ενώ συνεργεία και πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

