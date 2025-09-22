Φωτιά σε πλωτή δεξαμενή επισκευής πλοίων στον Ασπρόπυργο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε πλωτή δεξαμενή που χρησιμοποιείται για επισκευές και καθαρισμούς πλοίων στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σπεύδει και η Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων της ΕΜΑΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση πιθανών επικίνδυνων υλικών.

Οι ακριβείς αιτίες της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστες, και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα ενώ επιχειρούν την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

