«Φωτιά» στα καύσιμα: Εκρηκτική άνοδος σε μία εβδομάδα, η τιμή της αμόλυβδης στην Αχαΐα

Με πρωτοφανείς ρυθμούς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στα καύσιμα με την τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να πλησιάζει και Αχαΐα τα 2 ευρώ το λίτρο.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία τιμών διυλιστηρίου για τις 6 Μαρτίου 2026, η τιμή για την αμόλυβδη 95 διαμορφώθηκε περίπου στα 1.327 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m³) προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 1,327 ευρώ ανά λίτρο πριν την επιβολή του ΦΠΑ 24%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τιμών σε Πάτρα και Αχαΐα, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεκινούσε από 1,65 €/λίτρο στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, έφτασε τα 1,74 € κατά μέσο όρο το Σάββατο, ενώ σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 καταγράφεται σε πολλά πρατήρια στα 1,93 €/λίτρο. Σε ορισμένες περιοχές της Αχαΐας η τιμή έχει αγγίξει ή και ξεπεράσει τα 1,99 €/λίτρο, φτάνοντας ουσιαστικά στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι καθοριστική, καθώς από εκεί διέρχεται έως και το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Κάθε διαταραχή στη διέλευση προκαλεί άμεση αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενισχύοντας την αβεβαιότητα και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

