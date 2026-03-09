«Φωτιά» στα καύσιμα: Εκρηκτική άνοδος σε μία εβδομάδα, η τιμή της αμόλυβδης στην Αχαΐα

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να ακολουθούν έντονα ανοδική πορεία, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία τόσο στην αγορά όσο και στους καταναλωτές.

«Φωτιά» στα καύσιμα: Εκρηκτική άνοδος σε μία εβδομάδα, η τιμή της αμόλυβδης στην Αχαΐα
09 Μαρ. 2026 10:57
Pelop News

Με πρωτοφανείς ρυθμούς συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στα καύσιμα με την τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να πλησιάζει και Αχαΐα τα 2 ευρώ το λίτρο.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία τιμών διυλιστηρίου για τις 6 Μαρτίου 2026, η τιμή για την αμόλυβδη 95 διαμορφώθηκε περίπου στα 1.327 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (€/m³) προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 1,327 ευρώ ανά λίτρο πριν την επιβολή του ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε επίσης: Ιστορικό ράλι στο πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, «μικρό το τίμημα» δηλώνει ο Τραμπ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τιμών σε Πάτρα  και Αχαΐα, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεκινούσε από 1,65 €/λίτρο στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, έφτασε τα 1,74 € κατά μέσο όρο το Σάββατο, ενώ σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 καταγράφεται σε πολλά πρατήρια στα 1,93 €/λίτρο. Σε ορισμένες περιοχές της Αχαΐας η τιμή έχει αγγίξει ή και ξεπεράσει τα 1,99 €/λίτρο, φτάνοντας ουσιαστικά στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι καθοριστική, καθώς από εκεί διέρχεται έως και το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Κάθε διαταραχή στη διέλευση προκαλεί άμεση αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενισχύοντας την αβεβαιότητα και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ