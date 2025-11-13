Φωτιά στις εγκαταστάσεις Λαδόπουλου στην Πάτρα – Κάπνοι και από εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σύμφωνα με βίντεο του pelop.gr, καπνοί αναδύονται και από το εγκαταλελειμμένο τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

13 Νοέ. 2025 14:40
Pelop News

Φωτιά έχει ξεσπάσει σήμερα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Λαδόπουλου στην Πάτρα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, καπνοί αναδύονται και από το εγκαταλελειμμένο τμήμα των εγκαταστάσεων, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με ισχυρή δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δύο κύριες εστίες, όπου καίγονται καλάμια και ξερά χόρτα.

 

Η Πυροσβεστική συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό, ενώ ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

 

