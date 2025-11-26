Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αβδελοπήγαδο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, με τις φλόγες να καίνε ξηρά χόρτα σε περιοχή κοντά στο νοσοκομείο της Κύμης.

Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
26 Νοέ. 2025 14:11
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια όταν φωτιά ξέσπασε στο Αβδελοπήγαδο, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την προστασία κατοικημένων σημείων και του νοσοκομείου της Κύμης. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώσθηκε σήμερα Τετάρτη, το μεσημέρι στην περιοχή Αβδελοπήγαδο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, θέτοντας σε επιφυλακή την Πυροσβεστική λόγω της εγγύτητας της εστίας στο νοσοκομείο της Κύμης. Οι φλόγες καίνε κυρίως ξηρά χόρτα, γεγονός που έκανε την επέμβαση των δυνάμεων άμεση ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης.

Στο σημείο επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι πρώτες αναφορές από το eviaonline.gr αναφέρουν ότι δεν απειλούνται δομές ή κατοικίες, με τις δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.

