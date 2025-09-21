Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας: Κάνουν ρίψεις 6 εναέρια – Ήχησε το 112
Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.
Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.
