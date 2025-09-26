Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα

Στην Πάτρα συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτάς.. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες επιχειρούν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με 30 οχήματα. Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν, όπως άλλωστε προβλέπεται, αφού πλέον κυριαρχεί το σκοτάδι.

Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Άνω Καστρίτσι – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 15:00 η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Άνω Καστρίτσι παρουσίασε σημαντική βελτίωση, με τον καπνό να μειώνεται αρκετά. Μάλιστα κάτοικοι της περιοχής καθοδήγησαν τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής μέσω μονοπατιών, ώστε να φτάσουν στο εσωτερικό της φωτιάς.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα (26/9/2025) στο Παναχαϊκό, σε μεγάλο υψόμετρο, πίσω από τις ανεμογεννήτριες από την πλευρά του Άνω Καστριτσίου.

