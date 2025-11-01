Φωτιά-θρίλερ στο Ηράκλειο: Σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και μαχαίρι με αίμα στο σπίτι – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια BINTEO

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, με δύο νεκρούς και έναν βαριά τραυματία. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού δύο απανθρακωμένα πτώματα — μιας ηλικιωμένης γυναίκας και ενός άνδρα — ενώ λίγο αργότερα ένας δεύτερος άνδρας, επίσης μέλος της οικογένειας, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος μετά από πτώση από ύψος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ σε διώροφη κατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο νεκροί ήταν κατάκοιτοι και αδυνατούσαν να απομακρυνθούν από τον χώρο, γεγονός που τους εγκλώβισε στις φλόγες. Οι διασώστες εντόπισαν τη γυναίκα περίπου 85 ετών στο πάτωμα του σαλονιού, ενώ ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, όπου νοσηλευόταν έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ωστόσο, οι συνθήκες θανάτου του προκαλούν ερωτήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα του έφερε σακούλα στο κεφάλι και βρέθηκαν δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς μέσα στο σπίτι, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, οι οποίες πλέον ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος κοντά στην είσοδο του σπιτιού και ένα μικρό σακουλάκι με αίμα στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας — το σημείο απ’ όπου φέρεται να πήδηξε ο τρίτος άνδρας της οικογένειας. Ο 60χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντας πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Γείτονες περιγράφουν μια οικογένεια που αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες, με τη μητέρα και τον έναν γιο καθηλωμένους και τον δεύτερο να έχει αναλάβει τη φροντίδα τους τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ίσως έβαλε τη φωτιά και στη συνέχεια αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η σκηνή του εγκλήματος παραμένει αποκλεισμένη, με την αστυνομία και την πυροσβεστική να εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια. Ο ιατροδικαστής και τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια πίσω από μια τραγωδία που έχει σοκάρει ολόκληρη την Κρήτη.

