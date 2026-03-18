Φωτιά, βλάβες και κόπωση πληρώματος: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford κατευθύνεται στη Σούδα

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προβλήματα που έχουν επιβαρύνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου, το οποίο πλέον αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Σούδα στην Κρήτη για προσωρινές επισκευές. Το πλοίο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχοντας στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στο χώρο των κεντρικών πλυντηρίων.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 200 ναύτες έλαβαν πρώτες βοήθειες για συμπτώματα που σχετίζονται με εισπνοή καπνού, ενώ η πυρκαγιά επηρέασε περίπου 100 κλίνες στο εσωτερικό του πλοίου. Ένας ναύτης απομακρύνθηκε αεροπορικώς, ενώ σε προηγούμενη επίσημη ενημέρωση ο αμερικανικός στρατός είχε κάνει λόγο για δύο τραυματίες με ελαφρά τραύματα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης.

Η αποστολή του Gerald R. Ford έχει πλέον ξεπεράσει τους εννέα μήνες, γεγονός που έχει εντείνει τις συζητήσεις γύρω από την ετοιμότητα του πλοίου και την κατάσταση του πληρώματος. Το Reuters και ο Guardian σημειώνουν ότι η παρατεταμένη παραμονή στη θάλασσα, σε συνδυασμό με διαδοχικά τεχνικά ζητήματα, έχει επιβαρύνει το ηθικό των ναυτών.

Στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνεται και το γνωστό ζήτημα με το σύστημα αποχέτευσης και τις τουαλέτες του πλοίου. Έκθεση του 2020 είχε επισημάνει ότι το σύστημα παρουσίαζε συχνές και απρόβλεπτες εμφράξεις, με καθαρισμούς που κόστιζαν έως και 400.000 δολάρια κάθε φορά.

Σε πολιτικό επίπεδο, η παράταση της αποστολής έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ άσκησε κριτική στη διάρκεια της ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα έχει φτάσει στα όριά του.

Η προσωρινή αποχώρηση του Gerald R. Ford από το επιχειρησιακό θέατρο δημιουργεί κενό στην περιοχή, καθώς τα αεροσκάφη του είχαν συμμετάσχει στα πλήγματα κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το πλοίο ενδέχεται να αντικατασταθεί από το USS George H.W. Bush, το οποίο προετοιμάζεται για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Πριν μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή, το Gerald R. Ford είχε επίσης αναπτυχθεί στη Λατινική Αμερική στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής πίεσης προς τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι αναφορές που συνδέουν ειδικά το ίδιο το πλοίο με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δεν προκύπτουν καθαρά από τις πιο αξιόπιστες διαθέσιμες πηγές· το Reuters έχει συνδέσει την επιχείρηση σύλληψής του κυρίως με άλλα αμερικανικά μέσα και μονάδες.

