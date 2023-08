Φωτιές στη Χαβάη: Πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν – «Καζάνι που βράζει» ο Ειρηνικός – ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες με τις φωτιές στη Χαβάη που έχουν κάνει στάχτη τα πάντα στο πέρασμά τους, με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, για να σωθούν και τον Ειρηνικό να είναι ένα μεγάλο «καζάνι που βράζει».

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τη φωτιά στη Λαχέινα του Μάουι, στη Χαβάη, η οποία έκανε στάχτη την ιστορική πόλη και άφησε πίσω της τουλάχιστον 80 νεκρούς. Εξισου συγκλονιστικά όμως είναι και τα πλάνα που δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες βουτώντας στη θάλασσα, η οποία κυριολεκτικά «έβρασε» λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασίων από το πύρινο μέτωπο.

Το τρομακτικό βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και δείχνει κατοίκους της Λαχέινα στο Μάουι να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στη θάλασσα του Ειρηνικού Ωκεανού που περιβάλλει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, σε μία πράξη απελπισίας προκειμένου να μην καούν ζωντανοί.

Άνθρωποι είτε μεμονωμένα ή σε ομάδες, ακόμη και οικογένειες με μικρά παιδιά που δεν είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν την περιοχή συνέρρεαν στις ακτές, ενώ αρκετοί σκαρφάλωναν σε βράχια που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα για να προστατευθούν. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούσανν αυτοσχέδια πλεούμενα μέσα, όπως για παράδειγμα σανίδες ξύλου.

Η πυρκαγιά στην περιοχή πλέον «είναι 100% υπό έλεγχο», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης της Χαβάης, αλλά οι πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

. @CountyofMaui 8/11/2023 9PM #mauifire update: Kaanapali fire reported at 6:10P is 100% contained. Police are restricting access into West Maui through both Ma’alaea and Waihe’e. Honoapiilani Highway is open for vehicles leaving Lahaina. https://t.co/33bkFhR1wI

Η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση της περιοχής υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει περίπου 5,5 δισ. δολάρια.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές στο Μάουι αυξήθηκε στους 80, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές στη Χαβάη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε ό,τι απέμεινε από την ιστορική πόλη της Λαχέινα.

Οι φωτιές έγιναν η πλέον πολύνεκρη φυσική καταστροφή στην ιστορία της πολιτείας, ξεπερνώντας τον απολογισμό του τσουνάμι που έπληξε το Μεγάλο Νησί της Χαβάης και στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, έναν χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία.

People are “feeling a sense of devastation and loss, for people and memories they’ve had for years.

“They feel they have been turned to dust.”@marthakelner reports live from Lahaina, Maui island where 67 people have died in the wildfires 👇https://t.co/kYhC7NPZU1

📺Sky 501 pic.twitter.com/XaDVEgy4Ld

— Sky News (@SkyNews) August 12, 2023