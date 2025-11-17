Φωτήλας σε Πελετίδη: «Έχετε μετατρέψει τα μνημεία της Πάτρας σε πίνακα συνθημάτων»

«Η πρόσοψη του Δημοτικού Θεάτρου έχει μετατραπεί σε πίνακα πολιτικών συνθημάτων του ΚΚΕ. Αυτός είναι ο σεβασμός του Δημάρχου απέναντι στα μνημεία της Πάτρας;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά του Κώστα Πελετίδη. Ο βουλευτής κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για συνεχή αδιαφορία απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και για καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης, υποστηρίζοντας ότι η Πάτρα «βυθίζεται στην αμέλεια και την απαξίωση».

Σε νέα του ανακοίνωση, ο Ιάσονας Φωτήλας επανέρχεται στο ζήτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας, κατηγορώντας τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη για χρόνια αδιαφορία και υποβάθμιση των μνημείων της πόλης.

«Την αγάπη μας για την Πάτρα και τα μνημεία της πρέπει να την αποδεικνύουμε με πράξεις, όχι με λόγια», αναφέρει, σημειώνοντας πως ο Δήμαρχος έχει επιδείξει διαχρονικά μειωμένη ευαισθησία απέναντι στην ιστορία και τα σύμβολα της πόλης.

Ο βουλευτής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, τα οποία — όπως τονίζει — παραμένουν ρημαγμένα εδώ και χρόνια, παρά το γεγονός ότι αποτελούν κομμάτι της αστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Πάτρας. Υπενθυμίζει μάλιστα πως ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε δηλώσει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η αποκατάστασή τους δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του Δήμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φωτήλας επικρίνει και την καθυστέρηση στα έργα του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. «Η καθυστέρηση των δυόμισι ετών οφείλεται στο ότι ο Δήμος δεν έκανε το ελάχιστο που του αναλογούσε», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η πρόοδος επήλθε μόνον ύστερα από πίεση του Υπουργείου Πολιτισμού και της ίδιας της υπουργού, Λίνας Μενδώνη.

Ο βουλευτής καταγγέλλει επίσης την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει σήμερα το Θέατρο, κάνοντας λόγο για χώρο «βρομιάς, δυσωδίας και ανομίας» και τονίζοντας ότι «ο Πελετίδης έχει επιτρέψει το μνημείο να μετατραπεί σε καμβά πολιτικών πανό και συνθημάτων».

Αναφερόμενος στη δική του στάση, ο κ. Φωτήλας δηλώνει ότι η παρέμβασή του πηγάζει από συναισθήματα λύπης, πίκρας και οργής για τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στην ιστορία της Πάτρας, αλλά παραδέχεται ότι η αρχική του δήλωση ήταν παρορμητική και άδικη απέναντι σε συμπολίτες που δεν γεννήθηκαν στην πόλη, αλλά την αγαπούν και την υπηρετούν με πάθος.

«Παράδειγμα τέτοιας αγάπης είναι ο αείμνηστος Άμπετ Χάσμαν ή ο Νίκος Τζανάκος — άνθρωποι που υπηρέτησαν την Πάτρα με πράξεις, όχι με λόγια», σημειώνει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «ο πολίτης δείχνει την αγάπη του προστατεύοντας τα μνημεία και ο αιρετός με το να τα αναδεικνύει και να τα τιμά».

Ολοκληρώνοντας, ο Ιάσονας Φωτήλας υπογραμμίζει ότι η στάση του Δημάρχου απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας δεν είναι απλώς πολιτική, αλλά ιδεολογική, καθώς πηγάζει — όπως λέει — από την αντίληψη πως τα μνημεία της πόλης αποτελούν «προϊόν της αστικής τάξης» και άρα «δευτερεύουσας σημασίας».

