«Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος» συγκλονιστική μαρτυρία, προφυλακιστέος ο 55χρονος που βίαζε την κόρη του και απέκτησε παιδί μαζί της

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή στη Ρόδο, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 55χρονος πατέρας που για 12 χρόνια φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και μετέπειτα να απέκτησε μαζί της παιδί, ηλικίας σήμερα τριών ετών, όπως καταδείχθηκε από εξέταση DNA.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο 55χρονος κατά την απολογία του όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για το σύντομο χρονικό διάστημα του ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και κρατώντας πάντα προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Ο ίδιος σε ερώτηση γιατί να ισχυριστεί όλα αυτά η κόρη του εφόσον δεν είναι αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για τον εκδικηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 55χρονος ισχυρίστηκε πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μια άλλη γυναίκα και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του και να μείνουν εκείνες. Υπενθυμίζεται πως ο 55χρονος που κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία, συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου μετά από ένταλμα του εξέδωσε ο ανακριτής Ρόδου σε βάρος του, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από δέκα έως είκοσι έτη.

«Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε και έχουν γραφτεί. Έπρεπε να τον καταγγείλω και πολύ το άργησα. Φοβόμουν γιατί ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Κάποια στιγμή, όμως, έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία», δήλωσε η 31χρονη στο STAR περιγράφοντας τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε όλα αυτά τα χρόνια.

Πολλές φορές ήταν επικίνδυνος, απειλούσε με μαχαίρια. Έχω έναν αδελφό, αλλά κανείς δεν ήξερε τίποτα, τώρα μαθεύτηκε. Μόνη μου τα περνούσα, δεν είχα καμία στήριξη. Δεν άντεχα άλλο, γι΄ αυτό το κατήγγειλα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη συμβουλή που θα ήθελε να δώσε σε γυναίκες που περνάνε μια τέτοια κατάσταση, η 31χρονη επισήμανε ότι «καλό θα είναι να μιλάνε από την πρώτη στιγμή εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο… Μακάρι να μη συνέβαινε».

Παράλληλα, τόνισε ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω θα είχε καταγγείλει την όλη κατάσταση από την πρώτη στιγμή, ενώ – όπως εξομολογήθηκε – πλέον θέλει να ζήσει μια ήσυχη ζωή χωρίς φασαρίες, ενώ επισήμανε πώς δεν έχει καμία στήριξη από την οικογένειά της, με τα μέλη της οποίας δεν έχει επαφές.

Βίωνε το μαρτύριο για 12 χρόνια

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 55χρονος διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος του ίδιου του παιδιού του, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Όπως η 31 ετών (σήμερα) κόρη του κατήγγειλε στις διωκτικές αρχές πριν από μερικούς μήνες, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της είχαν χωρίσει και η ανήλικη – τότε – κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια καταγγέλλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να την βιάζει σε καθημερινή βάση.

Η ενήλικη πλέον κοπέλα έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις σκηνές αυτές, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να αναφέρει ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε βρισκόμενος υπό την επήρεια ουσιών.

Η κατάσταση αυτή φέρεται, σύμφωνα με την κατάθεση της 31χρονης, να σταμάτησε όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι τριών ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού είναι ο 55χρονος, δηλαδή ο παππούς του.

Η 31χρονη κοπέλα έχει καταγγείλει πως προσπάθησε αρκετές φορές να ξεφύγει από αυτά που βίωνε από τον ίδιο της τον πατέρα. Μάλιστα κάποια φορά μετακόμισε σε άλλο σπίτι, όμως και εκεί ο 55χρονος πήγαινε και την επισκέπτονταν και έκανε τις πράξεις του.

Όταν δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά τότε η κοπέλα επέστρεφε πίσω. Το μεγάλο της παιδί (13 ετών) ζούσε μαζί της και το μικρό (3 ετών) με τη μητέρα της, όμως μετά από καταγγελία, υπήρξε παρέμβαση των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών και τα παιδιά μεγαλώνουν με τη γιαγιά της 31χρονης.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης, όταν κάποια στιγμή η 31χρονη μίλησε σε κάποια φίλη της για όλα αυτά και εκείνη με τη σειρά της την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

