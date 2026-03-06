Φόβος και τρόμος για το συνεργείο του MEGA, βόμβα έσκασε δίπλα του!

Συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα, στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου

Φόβος και τρόμος για το συνεργείο του MEGA, βόμβα έσκασε δίπλα του!
06 Μαρ. 2026 18:10
Pelop News

Ο πόλεμος και τα όσα φρικιαστικά προκαλεί είναι δεδομένα. Μέσα στον τρόμο που ζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, η καθημερινότητα είναι γεμάτη κινδύνους.

Κατασκοπεία για το Ιράν και στη Βρετανία, τέσσερις συλλήψεις

Κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα, στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι μάχες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, μπορεί όχι σώμα με σώμα, αλλά με πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ μετά την επιχείρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν, επιτέθηκε και στον Λίβανο με στόχο να εξολοθρεύσει την Χεζμπολάχ, σύμμαχο του καθεστώτος στο Ιράν.

Όταν μετέδιδε η ρεπόρτερ από τον Λίβανο το τι συμβαίνει στην περιοχή, βόμβα έσκασε δίπλα από το συνεργείο προκαλώντας αναστάτωση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σε ακόμη ένα συγκλονιστικό βίντεο, κατά τη διάρκεια της κάλυψης από το συνεργείο του Mega, που βρισκόταν σε Ισραηλινό έδαφος, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ένα βλήμα έπεσε πολύ κοντά στον δημοσιογράφο και τον κάμερα μαν.
Στο βίντεο ακούγεται να φωνάζουν “σκύψε” και αμέσως μετά ο δημοσιογράφος περιέγραφε το τι συνέβαινε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακούστηκε ένας συριγμός και έτσι προσπάθησαν να βρουν κάποιο μέρος να καλυφθούν για να προστατευτούν.

Όπως περιέγραψαν, δεν είχαν το βλήμα, αλλά πρέπει να έπεσε γύρω στα 100 μέτρα.

