Φρενίτιδα με τις προσφορές: Μετά την Black Friday και την Cyber Monday έρχεται και Travel Tuesday!

Ενώ η Black Friday και η Cyber Monday γεμίζουν τα καλάθια μας με gadgets και ρούχα, υπάρχει μια τρίτη, εξίσου σημαντική, ημέρα που έχει καθιερωθεί ως η “τυχερή” μέρα για τους λάτρεις των ταξιδιών: η Travel Tuesday.

Η Travel Tuesday (Ταξιδιωτική Τρίτη) είναι η πρώτη Τρίτη που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ και την Cyber Monday – φέτος πέφτει στις 2 Δεκεμβρίου 2025. Αν και πρόκειται για έναν θεσμό που γεννήθηκε στην Αμερική (το 2017), έχει γίνει πλέον ένα διεθνές φαινόμενο και κερδίζει διαρκώς έδαφος στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά.

Τι είναι η Travel Tuesday;

Η Travel Tuesday ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία από μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, για να προσελκύσουν πελάτες μετά την έντονη αγοραστική περίοδο της Black Friday και της Cyber Monday. Ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και αναμνήσεις αντί για αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, και Online Ταξιδιωτικά Πρακτορεία ρίχνουν στην αγορά περιορισμένες και εξαιρετικά δελεαστικές προσφορές σε:

Αεροπορικά Εισιτήρια: Εκπτώσεις που ξεκινούν από 15%-25% και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50% ή και 60% σε συγκεκριμένα δρομολόγια και περιόδους.

Διαμονή: Ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ξενώνες και βίλες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις για κρατήσεις που αφορούν τον χειμώνα, την άνοιξη, ακόμα και το επόμενο καλοκαίρι.

Πακέτα & Κρουαζιέρες: Προσφορές σε all-inclusive πακέτα, οργανωμένες εκδρομές και κρουαζιέρες, οι οποίες συχνά είναι πιο συμφέρουσες από την ξεχωριστή κράτηση πτήσεων και διαμονής.

#traveltuesday2025 #traveldeals #cheaptravel #traveltok ♬ original sound – madisonrolley @madisonrolley ✨ Travel Tuesday is often called the Black Friday of travel deals for a reason. It’s the one day when airlines, hotels, and travel companies release some of their steepest discounts of the year. The key is preparation: knowing your flexible dates, having destination ideas ready, and understanding how to filter out the noise so you only see the deals that fit your schedule and budget. Last year, travelers saved hundreds on roundtrip flights to Europe, domestic getaways, and even cruises — and this year is shaping up to be even bigger. With overlapping discounts from Thanksgiving through Cyber Week, Travel Tuesday has become a sweet spot where timing, strategy, and flexibility meet to unlock the kind of deals you usually only dream about. #traveltuesday

Travel Tuesday και Έλληνες ταξιδιώτες

Στην Ελλάδα, η Travel Tuesday έχει πλέον καθιερωθεί ως η ιδανική ημέρα για να προγραμματίσουμε το επόμενο ταξίδι μας.

Μεγάλοι ελληνικοί και διεθνείς παίκτες του τουρισμού συμμετέχουν ενεργά:

Οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν ειδικές προσφορές για το δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού.

Οι μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων (Booking.com, Expedia, Skyscanner) αναφέρουν εκρηκτική αύξηση των αναζητήσεων και των κρατήσεων από Έλληνες καταναλωτές την συγκεκριμένη ημέρα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού.

Οι προσφορές αφορούν όχι μόνο χειμερινές αποδράσεις σε δημοφιλείς προορισμούς, αλλά δίνουν και τη δυνατότητα για έγκαιρη κράτηση καλοκαιρινών διακοπών για το 2026 σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Η νέα αυτή τάση έχει υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες, όπως η AEGEAN, η Ryanair στα χνάρια των Booking και Airbnb, αλλά και από τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία που προωθούν ελληνικούς προορισμούς.

Πώς να εξασφαλίσετε τις καλύτερες προσφορές;

Για να μην χάσετε καμία ευκαιρία, ακολουθήστε αυτά τα τρία απλά βήματα:

Ετοιμαστείτε νωρίς: Οι προσφορές ξεκινούν συχνά από το βράδυ της Δευτέρας. Εγγραφείτε στα newsletters των αεροπορικών και των ταξιδιωτικών πρακτορείων για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις πρώτοι.

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις τιμών: Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Flights και το Skyscanner για να ορίσετε Price Alerts για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν.

Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Flights και το Skyscanner για να ορίσετε Price Alerts για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν. Δείξτε ευελιξία: Η ευελιξία στις ημερομηνίες και τους προορισμούς είναι το κλειδί. Οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες όταν ταξιδεύετε σε περιόδους εκτός αιχμής (π.χ., Τρίτες, Τετάρτες, Σάββατα και μήνες εκτός Ιουλίου/Αυγούστου). Αντί για έναν συγκεκριμένο προορισμό, χρησιμοποιήστε το εργαλείο “Εξερεύνηση Παντού” για να βρείτε τα πιο φθηνά εισιτήρια από το αεροδρόμιό σας.

|> Tip: Οι καλύτερες προσφορές είναι περιορισμένες σε αριθμό θέσεων/δωματίων και εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες. Εάν βρείτε μια τιμή που σας ικανοποιεί, κινηθείτε γρήγορα!

#TravelTips #Travel #CheapTravel #TravelDeal ♬ original sound – Travel with Audy @travelwithkna ✨ 5 TIPS to score Major Travel Deals This December 2nd! ✈️💸 Travel Deal Tuesday is just around the corner! If you’re looking to save BIG on flights, cruises and hotels, this is YOUR day to dive in and book that dream trip. Here’s your guide to nailing the best deals: 1️⃣ Set Price Alerts Early: Start tracking now with apps like Google Flights and Skyscanner to get notified of every drop! 2️⃣ Be Flexible with Dates: The more flexibility you have, the better the bargains you’ll find. Deals vary by day, so keep your options open. 3️⃣ Act Fast with a Budget in Mind: The best deals fly off the shelf, so set a budget, and if something fits, book it right away – especially for those flash sales. 4️⃣ Compare All Booking Channels: Look at both airline websites and third-party sites like Expedia for exclusive perks and discounts. 5️⃣ Log In Early: Deals start popping up as early as midnight, so get a head start before the best prices disappear. 💡 Pro tip: Start checking for deals a week in advance. Sometimes the discounts start rolling out early! Share it if you find the information helpful 🌎❤️ #TravelDealTuesday2025

