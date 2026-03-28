Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν

Δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/3 αποσπώντας άγνωστο χρηματικό ποσό. Οι δράστες, οι οποίοι φαίνεται να είχαν προγραμματίσει τη δράση τους, κατάφεραν να διαφύγουν με ένα μαύρο αυτοκίνητο πριν φτάσουν οι αρχές.

Όλα συνέβησαν στις 03:40 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν για συνθήκες που ακόμα διερευνώνται από την αστυνομία, οι δράστες μετέβησαν στο ΑΤΜ που βρίσκεται έξω από το Super Market “Σκλαβενίτης”, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα από το εσωτερικό του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Αταλάντης έσπευσαν αμέσως, με την υπόθεση να μεταβιβάζεται στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Λαμίας.

Το Star Κεντρικής Ελλάδας επικοινώνησε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μαρτίνου, Δημήτρη Μπρούτζο, ο οποίος δήλωσε πως «η περιοχή δεν αντιμετωπίζει περιστατικά παραβατικότητας και εγκληματικών ενεργειών. Παρ’ όλα το συγκεκριμένο ΑΤΜ είχε γίνει στόχος ξανά το Δεκέμβρη του 2023».

