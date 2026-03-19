Φθιώτιδα: Πατέρας 1,5 έτους και νιόπαντρος ο 21χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με λεωφορείο

Ακόμη πιο βαριά γίνεται η εικόνα γύρω από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Φθιώτιδα, καθώς ο 21χρονος που έχασε τη ζωή του στη μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο ήταν νέος πατέρας και είχε παντρευτεί πριν από λίγο καιρό.

Ο άτυχος νέος, που καταγόταν από χωριό του Δομοκού, άφησε πίσω του τη σύζυγό του και το παιδί τους, ένα αγοράκι ηλικίας μόλις ενάμιση έτους, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο το οποίο εκείνη την ώρα κατευθυνόταν για να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, αν και τελικά η επιπλέον συνδρομή δεν χρειάστηκε να φτάσει μέχρι το σημείο του δυστυχήματος.

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Το νέο αυτό θανατηφόρο τροχαίο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού σημείου, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν πολλά τροχαία, ανάμεσά τους και θανατηφόρα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, που προχώρησε και στις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, έως ότου απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



