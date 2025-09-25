Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της οφείλεται στις επανειλημμένες αρνήσεις να της παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής της στο Καρτσάκ

25 Σεπ. 2025 21:48
Στο Ιράν μία γυναίκα που κρατείτο σε φυλακή εδώ και έξι μήνες με την κατηγορία ότι είχε γράψει αντικυβερνητικά μηνύματα, πέθανε σήμερα αφού νοσηλεύτηκε εκτάκτως σε κωματώδη κατάσταση, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε τον θάνατο στο νοσοκομείο της Σομάγιεχ Ρασίντι, ηλικίας 42 ετών, λέγοντας πως επήλθε εξαιτίας ιατρικών προβλημάτων που είχε πριν από τη σύλληψή της τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της οφείλεται στις επανειλημμένες αρνήσεις να της παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής της στο Καρτσάκ, μιας κακόφημης γυναικείας φυλακής που βρίσκεται στα περίχωρα της Τεχεράνης.

«Η αμέλεια επιδείνωσε την κατάστασή της, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπασμοί και το κώμα», ανέφερε η Hengaw σε ένα δελτίο Τύπου, υπενθυμίζοντας πως η Σομάγιεχ Ρασίντι είχε συλληφθεί, αφότου είχε γράψει συνθήματα υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε μια συνοικία της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ιρανική δικαιοσύνη, την οποία επικαλέστηκε η ιρανική τηλεόραση, η Σομάγιεχ Ρασίντι, που είχε ήδη συλληφθεί το 2022, κατόπιν το 2023, κατηγορείτο πως ανήκε στην εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού, που έχει απαγορευτεί στο Ιράν.

«Αρρώστησε σοβαρά στη φυλακή, όμως παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις άλλων κρατουμένων να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, οι σωφρονιστικές αρχές αρνήθηκαν έως τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της και βυθίστηκε σε κώμα», ανέφερε από την πλευρά της η μκο Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει επίσης στη Νορβηγία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, κατηγόρησε επιπλέον τους υπεύθυνους της φυλακής πως καθυστέρησαν τη διακομιδή της στο νοσοκομείο χωρίς να της παράσχουν τις αναγκαίες πρώτες βοήθειες.

Τουλάχιστον 1.000 θανατοποινίτες έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με έναν απολογισμό που δημοσίευσε την Τρίτη η ΙΗR, η οποία καταγγέλλει μια «εκστρατεία σφαγών» στις ιρανικές φυλακές.
