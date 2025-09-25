Ο Ερντογάν για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης: Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν για F-35: «Ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε» ΒΙΝΤΕΟ

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τούρκος πρόεδρος ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη Βαρθολομαίου) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ιδρυθείσα το 1844 από τον Πατριάρχη Γερμανό Δ’ στη Μονή της Αγίας Τριάδας, υπήρξε το κύριο θεολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Στεγάζονταν σε πέτρινο κτίριο που ανεγέρθηκε το 1896, μετά από καταστροφικό σεισμό το 1894, με δωρεά του Παύλου Σκυλίτση Στεφάνοβικ και σχέδια του αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη.

Η Σχολή λειτούργησε αδιάλειπτα έως το 1971, όταν η τουρκική κυβέρνηση, με νόμο που απαγόρευε τη λειτουργία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανέστειλε τη λειτουργία της. Από τότε, το θέμα της επαναλειτουργίας της αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και διπλωματικών πιέσεων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 8 Μαΐου φέτος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της Σχολής για τον Σεπτέμβριο του 2026, έπειτα από έγκριση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας ανέλαβε τις διαδικασίες προετοιμασίας, ενώ οι εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

