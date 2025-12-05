Φυσικό αέριο σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο το 2026: Το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο των 693 εκατ. της Enaon

Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ενεργειακών υποδομών των τελευταίων ετών ανακοίνωσε η Enaon EDA, βάζοντας στο επίκεντρο τη Δυτική Ελλάδα, με Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο να συγκαταλέγονται στις πόλεις που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο από το 2026. Το επενδυτικό πλάνο 2026-2030, ύψους 693 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει εκτεταμένες επεκτάσεις δικτύων, ψηφιοποίηση υποδομών και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, με στόχο 258.000 νέους καταναλωτές και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα νέων αγωγών.

Συγκεκριμένα, το συνολικό πλάνο για την περίοδο 2026-2030 ανέρχεται σε 693 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει διαβιβαστεί προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή. Από αυτά, 507 εκατ. ευρώ (73%) αφορούν την ανάπτυξη των δικτύων, 108 εκατ. ευρώ (16%) την ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών, ενώ το υπόλοιπο 11% θα διατεθεί για συντηρήσεις. Στόχος για την πενταετία είναι η προσθήκη 258.000 νέων καταναλωτών, η κατασκευή άνω των 2.000 χιλιομέτρων νέου δικτύου και η αντικατάσταση 568.000 αναλογικών μετρητών με «έξυπνους».

Η τροφοδοσία των νέων πόλεων θα γίνεται είτε μέσω των υφιστάμενων αγωγών είτε –σε περιπτώσεις μεγαλύτερης απόστασης– με μικρές υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι επεκτάσεις δημιουργούν και τις βάσεις για ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου, που μπορεί να προσφέρει πρόσθετο εισόδημα στον αγροτικό τομέα.

Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon, Barbara Morgante, το επενδυτικό σχέδιο οδηγεί σε μείωση χρεώσεων δικτύου, εφόσον το κόστος επιμερίζεται σε μεγαλύτερο δίκτυο κατανάλωσης, ενώ η τελική διαμόρφωση των τιμολογίων θα εξαρτηθεί και από πρόσθετους παράγοντες όπως η εκκαθάριση προηγούμενων χρήσεων. Οι χρεώσεις για το 2026 παραμένουν σταθερές, ενώ η πρόταση για τα τιμολόγια της επόμενης περιόδου θα υποβληθεί τον Μάρτιο του 2026, ώστε να ισχύσει από 1/1/2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, την περίοδο 2023-2025 προστέθηκαν 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, ενεργοποιήθηκε η τροφοδοσία σε 13 νέες πόλεις και οι πελάτες αυξήθηκαν κατά 67.000, με τη συνολική κάλυψη να φτάνει πλέον τις 52 πόλεις στην Αττική, 14 στη Θεσσαλονίκη και 18 στη Θεσσαλία.

Η Enaon επισημαίνει ότι, χάρη στις πρόσφατες ενεργοποιήσεις, τροφοδοτούνται ήδη περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, όπως Φλώρινα, Καστοριά, Βέροια, Αλεξάνδρεια, Καρπενήσι, Άμφισσα, καθώς και η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, ενώ μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η βιομηχανική ζώνη της Ηπείρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Italgas, Paolo Gallo, τόνισε ότι η εταιρεία χτίζει στην Ελλάδα μια πλήρως ψηφιακή υποδομή, η οποία διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του νέου Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης στην Αθήνα. Η ενσωμάτωση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης DANA και η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, όπως σημείωσε, θα επιτρέψουν την ταχύτερη ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της και στην παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Παρουσίασε επίσης την εμπειρία της Italgas στη διαχείριση υδροδοτικών δικτύων στην Ιταλία, με έμφαση στην ανίχνευση και εξάλειψη διαρροών.

