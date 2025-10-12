Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Αρχίζει τη Δευτέρα η επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα – Τι δείχνει η αυτοψία των γεωλόγων

Τα συμπεράσματα της Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της Ελληνικής Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή του Ξηρόμερου.

12 Οκτ. 2025 13:06
Pelop News

Αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ξεκινούν οι εργασίες για την επιχωμάτωση του μεγάλου κρατήρα που άνοιξε ξαφνικά στην περιοχή Φυτείες της Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το έδαφος είχε υποχωρήσει την περασμένη Τρίτη, με τόσο έντονο θόρυβο που οι ντόπιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για σεισμό.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) έστειλε άμεσα την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, με επικεφαλής τον δρ. Παναγιώτη Πάσχο, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή του Ξηρόμερου.

Ο δρ. Πάσχος εξήγησε στο enikos.gr ότι η επιχωμάτωση θα γίνει σταδιακά, με παρακολούθηση της συμπεριφοράς του υπεδάφους: «Το φαινόμενο είναι δυναμικό και η κινητικότητα του εδάφους συνεχίζεται. Καθώς θα προστίθεται υλικό, θα παρατηρούμε πώς αντιδρά, μέχρι να σταθεροποιηθεί».

Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας, η περιοχή είναι κατακερματισμένη από λόφους και βυθίσματα, ενώ ο οικισμός θεμελιώνεται σε πετρώματα γύψων, λατυποπαγών και ασβεστόλιθων τριαδικής ηλικίας. Η διαλυτοποίηση των γύψων σε συνδυασμό με υπόγεια νερά και επιφανειακές διηθήσεις δημιούργησε κρυφές κοιλότητες που προκάλεσαν την ξαφνική εδαφική υποχώρηση. Ο δρ. Πάσχος τόνισε ότι πρόκειται για φαινόμενο γνωστό σε περιοχές με γύψινα πετρώματα, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Κρήτη και η Κέρκυρα.

 

Προληπτικά, οι κάτοικοι τριών σπιτιών που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στον κρατήρα θα πρέπει να απομακρυνθούν προσωρινά. Για τα υπόλοιπα σπίτια δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο χώρος θα σηματοδοτηθεί και θα αποκλειστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο δρ Πάσχος εκτίμησε ότι οι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν αφού ολοκληρωθεί η επιχωμάτωση και διενεργηθούν γεωηλεκτρικές μετρήσεις ή γεωτρήσεις για την επιβεβαίωση της σταθερότητας του υπεδάφους.

Ο ίδιος επισήμανε ότι παρόλο που υπάρχουν τεχνικές πρόληψης μέσω διασκοπήσεων και επιστημονικών μελετών, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και πόρων στα ερευνητικά κέντρα της χώρας περιορίζει τη δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. «Υπάρχουν ικανοί επιστήμονες στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μελέτες, παρακολούθηση και συνεχή έρευνα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σε παρόμοιες περιπτώσεις.

 

Πηγή: enikos.gr
